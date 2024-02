Misteriosa aggressione all’interno di una casa in via Marche, a Olbia. Un settantenne sudamericano, ma residente in città, stando a quanto si apprende, è stato brutalmente pestato.

Sulle cause sono al lavoro i carabinieri del reparto territoriale, intervenuti dopo una segnalazione. Secondo una prima ricostruzione, l’anziano sarebbe stato aggredito nel fine settimana ma è stato trovato solo oggi: aveva delle ferite alla testa e alcune costole fratturate.

I militari devono capire quale potrebbe essere stato il movente della violenza. Le indagini vanno nella direzione di possibili contrasti tra la vittima e qualcuno che ha deciso di fargliela pagare nel peggiore dei modi.

L’abitazione è stata messa sotto sequestro.

(Unioneonline)

