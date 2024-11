L'innovazione tecnologica come alleata strategica per sviluppare un turismo più sostenibile e inclusivo. Esperti e istituzioni a confronto, ieri a Olbia, nel convegno Immersi nel futuro del turismo, organizzato dal coordinamento dei Riformatori sardi Gallura Monte Acuto. Focus dell'incontro, esplorare tendenze e sfide emergenti del settore turistico utili a valorizzare la Sardegna a livello internazionale. Tra i temi discussi, la sfida della continuità territoriale e della mobilità aerea, l'intelligenza artificiale al servizio delle imprese turistiche e l'evoluzione dell'accoglienza di lusso nelle strutture ricettive extra alberghiere. Oltre ai relatori, il founder di Ablativ srl, Sandro Usai, il Ceo di My Comp, Mauro Gallino, e il presidente dell'associazione Extra, Maurizio Battelli, anche il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, l'assessore comunale al Bilancio e coordinatore provinciale dei Riformatori, Alessandro Fiorentino, e i consiglieri regionali, Giuseppe Fasolino e Aldo Salaris, che hanno indicato le possibili strategie politiche da adottare per rendere l'Isola realmente competitiva nel mercato turistico internazionale.

© Riproduzione riservata