Ottantadue destinazioni, ventidue paesi collegati e cinque nuove rotte: è la Summer 2025 che decollerà dal Costa Smeralda il 30 marzo e volerà fino al 26 ottobre.

Oltre alle rotte già rodate verso ventuno paesi europei, confermata quella diretta negli Emirati Arabi, scalo di Dubai, partita lo scorso anno che questa estate volerà dal 7 giugno al 30 agosto.

Debuttano due nuovi voli, per la Corsica dal 6 giugno al 26 settembre e per Norimberga a partire dal 3 maggio. La Gran Bretagna sarà più vicina con due nuovi voli: per Edimburgo, in aggiunta a quello già esistente, e per Londra, collegando l'aeroporto di Olbia a a quello di London City, e per raggiungere la Svizzera sarà potenziata la rotta verso Zurigo.

Diciotto le città italiane collegate, con un incremento dei voli su Roma e Milano.

