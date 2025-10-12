È stato sorteggiato il tabellone dell'Olbia Challenger, Atp125 che ha preso il via oggi con la disputa del primo turno delle qualificazioni.

Cinque gli italiani già nel main draw: Stefano Travaglia (sorteggiato contro il francese Luca Van Assche), Francesco Maestrelli (che se la vedrà contro lo spagnolo Daniel Rincon) e le wild card Pierluigi Basile (che sfiderà lo spagnolo Pablo Carreno Busta), Carlo Alberto Caniato (contro il francese Dan Added) e Francesco Forti (opposto al croato Borna Gojo).

Le prime due teste di serie sono cileno Alejandro Tabilo (numero 74 della classifica mondiale) e il ceco Vit Kopriva.

Entrambi inaugureranno il proprio cammino contro un qualificato.Torna poi a Olbia per difendere il titolo lo spagnolo Martin Landaluce, che esordirà contro il tedesco Justin Engel.

Tra i tennisti più attesi, anche lo statunitense Nishesh Basavareddy e il serbo Dusan Lajovic.

