Piazza Elena di Gallura, a Olbia questa mattina, si è tinta di blu per celebrare il 174esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato, con una cerimonia alla quale hanno partecipato le massime autorità civili, militari, religiose e accademiche della Provincia Gallura Nord Est Sardegna e della Città metropolitana di Sassari, oltre al vicepresidente della Regione, Giuseppe Meloni, al procuratore capo del tribunale di Tempio, Gregorio Capasso, e alla prefetta di Sassari, Grazia La Fauci.

«Le parole legalità, comunità, rispetto e sicurezza, piene di significato intrinseco, sono in realtà sinonimi e tutte si riferiscono a un sentimento di appartenenza, di condivisione, di prossimità e di amore: le regole caratterizzano e identificano una comunità rendendola in grado di rispondere a tutte le intrusioni ed è all'interno della comunità che gli appartenenti possono attendere alle loro aspirazioni, attitudini e passioni. Il rispetto delle regole rappresenta un modo per esercitare il sentimento di appartenenza, il non rispetto, invece, porta dolore», ha detto il questore di Sassari, Filiberto Mastrapasqua, rivolgendosi particolarmente alle scolaresche presenti e ringraziando gli agenti della Polizia di Stato «per l'abnegazione e la dedizione» e chi, «nel territorio del nord Sardegna, complesso e articolato, che merita tutta l'attenzione operativa possibile», è impegnato in azioni esemplari.

Tra questi, ha aggiunto il questore, “Amii Stewart (presente in platea, ndr) notissima cantante statunitense che ha scelto di naturalizzarsi in Sardegna, attiva nel sostenere le cause legate alla lotta contro la violenza di genere e sui più deboli che, con la sua arte e la sua presenza pubblica, cerca di sensibilizzare la collettività sul tema”.

Cominciata con la lettura dei messaggi del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e del capo della Polizia, Vittorio Pisani, la cerimonia si è conclusa con la consegna degli attestati concessi agli operatori della Polizia di Stato in servizio presso gli uffici della provincia di Sassari che si sono distinti per impegni eccezionali e meriti.

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