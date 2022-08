È stato dimesso dall’ospedale Mater di Olbia Anatolij Chubais, l’ex “delfino” di Vladimir Putin che era stato ricoverato nei giorni scorsi dopo un malore mentre era in Sardegna, in un resort della Costa Smeralda, che potrebbe essere legato a una malattia neurologica pregressa.

Sul caso la Procura di Tempio ha inviato un’indagine, per escludere per escludere altre cause come l’avvelenamento.

Chubais è stato scortato dai carabinieri all’aeroporto per raggiungere la Germania dove svolgerà la riabilitazione per riprendere tutte le funzioni motorie.

L’economista aveva lasciato la Russia in quanto contrario all’invasione dell’Ucraina.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata