Al via i lavori per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario che unirà il Costa Smeralda alla Stazione Terranova. Circa tre chilometri e mezzo di binari che, estendendo la linea storica Golfo Aranci Macomer, fanno capolinea all'aeroporto di Olbia dove sarà costruita una stazione ferroviaria di testa, dotata di marciapiedi lunghi duecento metri, pensiline, un percorso pedonale coperto per il collegamento diretto con il terminal e un fabbricato viaggiatori.

Il tracciato, che consentirà di arrivare allo scalo (attualmente raggiungibile con il servizio di bus urbani) direttamente dal centro città, si sviluppa tra circa 450 metri di gallerie, due artificiali e una naturale, e quattro viadotti, di cui uno ospiterà la stazione sopraelevata riducendo l'impatto ambientale nelle aree aeroportuali. Il progetto, che rientra tra le opere strategiche individuate dal Pnrr per migliorare la connettività del sistema intermodale, dal valore di 231 milioni, sarà concluso entro giugno del prossimo anno.

