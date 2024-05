Importante passo avanti per il collegamento ferroviario con il Costa Smeralda: oggi è stato affidato l'incarico per la progettazione esecutiva dell'intervento che consentirà di raggiungere l'aeroporto in treno.

L'opera, del valore di 231 milioni di euro, compresa tra quelle finanziate dal Pnrr, prevede la costruzione di un nuovo tracciato di circa tre chilometri e mezzo che, partendo dalla linea Golfo Aranci - Macomer, arriva alla stazione Olbia Terranova, in via Vittorio Veneto, e fa capolinea allo scalo aeroportuale, dove sarà realizzata una nuova stazione con due binari.

Il progetto di Rfi prevede anche la connessione del nuovo tratto alla linea esistente, in direzione sud verso Chilivani, con un collegamento ferroviario di circa un chilometro. La conclusione dei lavori e l'attivazione del collegamento con l'aeroporto sono previsti entro il 2026.

