All'aeroporto di Olbia ha provato a imbarcarsi su un volo diretto allo scalo francese di Parigi-Orly, ma aveva dei documenti falsi: per questo è stato arrestato. Si tratta di un cittadino di nazionalità algerina, bloccato dalla Squadra Mobile di Sassari con l'aiuto del personale del commissariato di Porto Cervo e della polizia di frontiera di Olbia.

I fatti sono avvenuti nella serata del 3 agosto, come segnala la polizia, con l'arrestato che ora è stato portato in carcere a Bancali a disposizione dell'autorità giudiziaria. Pochi istanti prima di salire sull'aereo che gli avrebbe permesso di lasciare l'Italia, il controllo dei documenti ha portato a ulteriori verifiche che hanno certificato come fossero falsi.

L'arrestato aveva una carta d'identità portoghese che, sottoposta ad attenta analisi da parte del personale specializzato della polizia, è risultata non essere vera. Da qui il provvedimento.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata