26 agosto 2025 alle 22:31aggiornato il 26 agosto 2025 alle 22:32
Olbia, a fuoco un furgone carico di cesti di paglia: una donna al pronto soccorso per le inalazioni di fumoDanneggiate le persiane di un appartamento accanto
I Vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti con due squadre in via Umberto Nobile per l'incendio di un furgone carico di cesti in paglia.
Le fiamme, oltre ad aver distrutto il mezzo, hanno danneggiato le persiane di un appartamento lì accanto.
Una donna è stata portata al pronto soccorso per accertamenti a causa dell'inalazione del fumo sprigionatosi dall'incendio scoppiato per cause da chiarire.
Sul posto 118 e Carabinieri.
