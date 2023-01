Tre milioni di euro per contenere le perdite e migliorare la pressione dell’acqua destinata ai cittadini di Olbia.

Egas ha pprovato il progetto di Abbanoa che prevede 4 chilometri e 393 metri di nuove condotte nella città gallurese, oltre alle realizzazione di punti di controllo e regolazione della pressione in alcune aree del paese.

L’investimento rappresenta solo il primo lotto in cui è stata divisa l’opera globale di riqualificazione della rete idrica a Olbia: complessivamente si prevede di intervenire su oltre 6,5 chilometri di condotte, che saranno in ghisa sferoidale.

Verranno realizzate nella seguenti strade: Via Antonelli, Via Ammannati, Via Bernini, Via Borromini, Via Donatello, Via Amadeo, Via Rossetti, Via Leonardo Da Vinci, Via M. Moro, Via Nuova, Via Svezia, Via Svizzera, Via Biella, Via Imperia, Via Cosenza, Via Ferrara.

