La nave di soccorso della Sos Mediterranee Ocean Viking con 85 persone a bordo - di cui 34 tra bambini e ragazzi e 14 donne (si legge in un post della Ong) - si trova nelle acque sarde, dove al largo di Tavolara ha sbarcato, senza attraccare in porto, bambini, neonati e donne in gravidanza.

Una motovedetta della Capitaneria di Porto porta i migranti al porto. Si parla di 28 minori e 13 donne. Di certo, sono sbarcati almeno quattro neonati.

La motovedetta al porto di Olbia (foto De Roberto)

Allestito alla stazione marittima, nell’area sterile della zona imbarchi, un punto di primo soccorso per fare i primi accertamenti con medici, mediatori culturali e personale sanitario. Tutte le persone in arrivo a Olbia verranno infatti registrate e verrà fatta loro un'anamnesi per capire le condizioni sanitarie e data un'assegnazione di un codice sanitario provvisorio. Solo allora verranno smistate nei centri di accoglienza nel territorio.

Video di Giampaolo Cuccuru

All'ospedale di Olbia è stato allertato il reparto di ginecologia, predisposta anche in caso di necessità una stanza attrezzata nel nosocomio cittadino.

Le operazioni sono coordinate dalla prefettura di Sassari. Sul posto anche la polizia di Stato. Coinvolte anche associazioni di volontariato e Comune che hanno portato per i migranti generi di prima necessità.

L'arrivo della motovedetta al porto di Olbia (foto De Roberto)

Alla Sos Mediterranee, dopo il soccorso, lo scorso 20 gennaio, di un gommone in difficoltà al largo della costa libica libica, era stato assegnato come porto sicuro quello di Genova. Da questa notte, invece, l'imbarcazione si è sempre più avvicinata alla Sardegna per sbarcare i “fragili” prima di proseguire verso Genova.

- NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO -

© Riproduzione riservata