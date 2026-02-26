Allarme incendio nella notte tra mercoledì e giovedì a La Maddalena.

Intorno alle 3 la squadra operativa dei Vigili del Fuoco del distaccamento locale è intervenuta in via Aldo Moro a causa di un rogo che ha coinvolto due autovetture.

I veicoli, al momento del rogo, si trovavano regolarmente in sosta. La squadra del 115 ha provveduto allo spegnimento delle fiamme, alla successiva bonifica e alla messa in sicurezza dell’area interessata.

Le cause dell'incendio sono attualmente in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e il personale del 118.

(Unioneonline)

