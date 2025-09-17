Nuovo consigliere comunale a Olbia: tra i banchi del Partito democratico siede, da oggi, Mimmino Sciretti, subentrato dopo le dimissioni del collega Rino Piccinnu che ha lasciato l'aula per accordi di alternanza del mandato presi con la lista Scelta civica insieme. “Per me è un grande onore entrare a far parte di questa assemblea e ringrazio la generosità di Rino Piccinnu, dimessosi a una manciata di giorni dalla fine del suo mandato di Commissario straordinario della provincia, che rende il suo gesto ancora più apprezzabile”, ha detto il neo consigliere che ha preso il posto di Piccinnu in seguito alla rinuncia all'incarico della prima dei non eletti candidati ad amministrare la città, Patrizia Desole. Applausi bipartisan in Consiglio, Sciretti è stato elogiato per il suo impegno nello sport e in favore dei giovani: fondatore della società di pallacanestro Olimpia, dal 1980 ha cresciuto intere generazioni di cestisti olbiesi. Dipendente in pensione della Asl, Mimmino Sciretti ha aggiunto: “Sono qui per dare il mio contributo, oltre che per quanto riguarda lo sport, anche per la sanità visto che dal 1990 al 2024 ho lavorato in questo settore”.

