Anche diverse classi olbiesi tra le vincitrici del concorso legato al progetto “No Dipendenze” che l’anno scorso aveva preso il via proprio dalla cittadina gallurese.

Promosso dall’associazione culturale Sport e Salute ASD, presieduta da Annalisa Pusceddu, all’interno del progetto “No Dipendenze in tour 2022”, il concorso ha infatti premiato ex aequo la 3° A di Rudalza, che si aggiudica il premio poesia “per aver centrato appieno il tema del concorso, ed aver creato una poesia in grado di far riflettere grandi e piccini” e le classi 4° ( sezioni A e B) di Via Vignola che si sono aggiudicate il premio “Miglior testo forma Canzone” con la motivazione “un invito a vivere appieno la vita, tralasciando la convinzione che la tecnologia sia la reale felicità”.

I giovanissimi studenti erano chiamati a cimentarsi nella produzione di poesie o testi letterari in forma-canzone e che affrontassero la tematica dell’utilizzo eccessivo dei dispositivi elettronici quali smartphone e Tablet, oltre che delle maggiori dipendenze in generale. Oltre 300 gli elaborati pervenuti alla giuria da tutta l'Isola.

Tra gli altri vincitori: la quarta A della scuola primaria di Posada, la quarta A della primaria di Mamoiada e la quarta A della primaria Infanzia lieta di Cagliari. L’obiettivo principale del progetto, coordinato da Roberto Betocchi e capitanato dal direttore artistico Alex Musa assieme a oltre un centinaio di figure professionali coinvolte, si legge nella nota stampa, “è sempre quello di potenziare e sviluppare le risorse e le competenze del territorio sardo e nazionale, facendosi portatore di iniziative di prevenzione rivolte ai giovani e agli adolescenti che presentano comportamenti a rischio, legati all’uso e abuso di sostanze: alcool, droghe, fumo, gioco d’azzardo, internet e nuove dipendenze, servendosi del contributo di pedagogisti, psicologi, docenti, professionisti sportivi, considerati oggi più che mai fondamentali nella soluzione di problemi ma anche nella capacità di migliorare la qualità della vita”.

Un elemento di novità il coinvolgimento dei genitori nel percorso progettuale teso alla reciproca conoscenza tra generazioni. Le premiazioni ufficiali si svolgeranno durante un evento in programma il prossimo anno.

