Centro storico di Olbia come un set cinematografico, Netflix sbarca in città con le riprese della saga “Un weekend da bamboccioni 3”. Al centro delle scene, Piazza Matteotti, nel cuore di Olbia, che dal 16 al 20 ottobre sarà la location della pellicola hollywoodiana, girata anche in altre località balneari della Gallura. Con una delibera firmata oggi in Giunta, l'amministrazione comunale ha concesso l’occupazione temporanea del suolo pubblico alla produzione cinematografica e autorizzato interventi temporanei per l'allestimento del set, con gli attori protagonisti Adam Sandler e Salma Hayek. Secondo l'atto che autorizza l'iniziativa, la fontana Trivenere, posizionata in mezzo alla piazza, sarà allestita in funzione dei ciak e gli arredi urbani presenti, colonnine e dissuasori per esempio, potrebbero essere rimossi e saranno camuffati altri elementi non idonei alla realizzazione delle scene, che potrebbero spostarsi anche nel parcheggio Le piramidi. In occasione delle riprese, potrà variare la circolazione nel centro storico con una viabilità ridotta temporaneamente e un'apertura della ZTL ai mezzi di scena, regolamentata dal supporto della Polizia locale. Inoltre, per la preparazione di artisti e comparse saranno messi a disposizione gli spazi del Museo archeologico.

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