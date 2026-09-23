A Monti i Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia, nell’ambito di uno specifico servizio finalizzato al contrasto del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato in flagranza un 36enne del posto.

Nel corso di una perquisizione domiciliare e personale i militari hanno rinvenuto e sequestrato oltre un chilogrammo di hashish suddiviso in panetti, circa 300 grammi di cocaina in pietra e 20 grammi di MDMA, oltre a due bilancini di precisione.

Il giovane è finito in manette.

(Unioneonline)

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