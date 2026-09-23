Il cinema italiano torna a incontrarsi nell’isola dove il Premio Solinas ha costruito una parte importante della propria storia. Prende il via oggi la 41ª edizione della manifestazione dedicata alla scrittura cinematografica e audiovisiva, in programma fino a domenica 27 settembre con oltre 150 tra autori, produttori, registi, broadcaster, critici e operatori del settore. Per cinque giorni La Maddalena torna così a essere luogo d’incontro tra nuovi autori e industria audiovisiva, mantenendo saldo il legame storico con una manifestazione nata per scoprire e accompagnare nuovi talenti della sceneggiatura.

Ad aprire gli appuntamenti con il pubblico sarà questa sera, alle 21 al Cinema Longobardo, la proiezione di Quasi Grazia, scritto e diretto da Peter Marcias e tratto dall’omonimo romanzo di Marcello Fois. Al termine sono annunciati l’incontro con il regista, Fois e Irene Maiorino. Il film, dedicato alla figura di Grazia Deledda, è uscito quest’anno nelle sale italiane.

Il programma entrerà nel vivo domani. Alle 19, al Mercato Civico, si aprirà il convegno Produttore e autore, una relazione creativa, mentre alle 21 il Longobardo ospiterà Le assaggiatrici di Silvio Soldini, seguito dall’incontro con Soldini, Doriana Leondeff e Ilaria Macchia. Venerdì la manifestazione si sposterà a Punta Tegge: alle 9.30 la seconda parte del convegno e, alle 12.30, la premiazione del Premio Internazionale Franco Solinas e di Solinas Experimenta Serie. Sono 11 i progetti finalisti del concorso principale, firmati da 20 autrici e autori e selezionati fra 597 storie. Sabato sera spazio anche alla musica con il concerto Legrand Morricone, alle 22 in piazza 23 Febbraio 1793. La chiusura cinematografica è prevista domenica alle 21 con Fuori di Mario Martone e l’incontro con la sceneggiatrice Ippolita di Majo.

© Riproduzione riservata