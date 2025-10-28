Torna anche quest’anno la rassegna “Il Presepe nei Rioni, nelle Frazioni e nei Borghi di Lungòni”, iniziativa con la quale l’Amministrazione comunale di Santa Teresa Gallura intende perseguire l’obiettivo di “mantenere vivo lo spirito del Natale e rafforzare il senso di comunità, coinvolgendo residenti e visitatori in un viaggio tra luci, creatività e tradizione”.

Ogni rione potrà dunque allestire un presepe all’aperto – in piazze, vie o cortili – per abbellire il proprio quartiere e valorizzare gli angoli più caratteristici del territorio. Le opere dovranno essere pronte per l’8 dicembre e resteranno visitabili fino al 6 gennaio.

L’Amministrazione comunale mette in palio per i migliori allestimenti: un premio fino a 1.000 euro per i rioni e fino a 2.000 euro per le frazioni e i borghi, erogati sotto forma di opera o arredo urbano da concordare con l’Amministrazione.

Il Settore Cultura, Turismo e Spettacolo, curerà l’avviso pubblico, le modalità di partecipazione e la gestione dell’iniziativa. Nell’edizione 2024 della manifestazione si era aggiudicato il primo premio il presepe realizzato nella frazione di Porto Pozzo, riconosciuto come «più bello/originale» dalla commissione giudicatrice.

