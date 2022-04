Tragico incidente mortale stamattina vicino a Luras, sulla strada che porta a San Leonardo.

Secondo le prime informazioni, una moto si è scontrata – per cause in via di accertamento – con un pullman.

Sul posto sono arrivati subito i soccorritori ma per il centauro non c’è stato nulla da fare, è morto poco dopo.

La vittima è un 42enne originario de L’Aquila che proprio stamattina era sbarcato in Sardegna.

Presenti, per i rilievi, i carabinieri, e i Vigili del fuoco.

