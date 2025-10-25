Una mostra collettiva per rappresentare l'integrazione tra culture e valorizzare la diversità: in occasione della manifestazione Monumenti aperti, in corso a Olbia fino a domani, l'associazione New Generation on The Wave espone il talento di artisti e artigiani provenienti da diverse parti del mondo che hanno scelto il capoluogo gallurese come casa e posto in cui costruire legami e comunità.

Un'altra immagine dall'esposizione (foto Careddu)

L'esposizione è un viaggio tra saperi e identità delle comunità straniere presenti in città: dal Marocco al Senegal, passando per l'Iran, il Messico e l'Ucraina, le ex Casermette ospitano quadri, abiti, gioielli e manufatti realizzati dai giovani dell'associazione nata con lo scopo di promuovere l'inclusione sociale e il dialogo multiculturale.

Tra i lavori in mostra, il ricamo dell'Ucraina, arte antica e simbolo dell'identità del popolo: le opere esposte, compresa la tradizionale camicia ricamata (vyshyvanka), sono lavorate con i colori e il simbolo della bandiera ucraina per testimoniare la resistenza all'aggressione della Russia, dopo lo scoppio della guerra nel 2022.

© Riproduzione riservata