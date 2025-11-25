Aveva impiegato lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno e violato diverse norme sulla sicurezza del cantiere: l'amministratore di un'impresa edile che stava operando a Monti è stato denunciato dai carabinieri della stazione locale che insieme al personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Sassari hanno svolto un controllo.

Al termine delle verifiche l'amministratore è stato denunciato anche per la mancanza della "patente a crediti", l'assenza del Pos e la presenza di ponteggi non idonei. Inoltre è stata emessa una sanzione amministrativa di più di 15mila euro, oltre alla sospensione dell'attività imprenditoriale, per l'impiego di lavoratori in nero, per gravi inadempienze in materia di sicurezza e per la mancata comunicazione preventiva UNILAV. Anche il coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva è stato deenunciato.

