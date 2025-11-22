Incidente al bivio per Golfo Aranci: auto si ribalta, una donna in ospedaleLo schianto sulla 125, tre veicoli coinvolti
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Incidente stradale questa mattina sulla statale 125, all’altezza del bivio per Golfo Aranci e Porto Rotondo. Tre le auto coinvolte: una di queste, dopo l’impatto, si è ribaltata su un fianco. Una donna è stata trasportata al Pronto Soccorso per accertamenti, mentre gli altri conducenti e passeggeri sono usciti illesi.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118, che hanno prestato i primi soccorsi e messo in sicurezza l’area. La circolazione ha subito rallentamenti e temporanee chiusure durante le operazioni, per poi tornare gradualmente alla normalità. Presente anche una squadra Anas per il ripristino della viabilità.
(Unioneonline/v.f.)