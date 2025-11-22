Incidente stradale questa mattina sulla statale 125, all’altezza del bivio per Golfo Aranci e Porto Rotondo. Tre le auto coinvolte: una di queste, dopo l’impatto, si è ribaltata su un fianco. Una donna è stata trasportata al Pronto Soccorso per accertamenti, mentre gli altri conducenti e passeggeri sono usciti illesi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118, che hanno prestato i primi soccorsi e messo in sicurezza l’area. La circolazione ha subito rallentamenti e temporanee chiusure durante le operazioni, per poi tornare gradualmente alla normalità. Presente anche una squadra Anas per il ripristino della viabilità.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata