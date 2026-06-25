Un incendio è divampato nei dintorni della stazione ferroviaria di Monti, interessando un'ampia distesa di macchia mediterranea che confina con un'azienda di fornitura di bombole e serbatoi di gas. Fiamme alte visibili dalla strada Olbia-Sassari, in azione un elicottero e mezzi a terra dei Vigili del fuoco, di Forestas e della compagnia barracellare di Monti. L'amministrazione comunale ha pubblicato, sui social, un avviso per invitare i cittadini a evitare di percorrere la Strada provinciale 147 per non intralciare le operazioni di spegnimento, attualmente in corso, per cercare di domare l'incendio che brucia da circa un'ora.

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