Da Civitavecchia a Livorno, saranno parecchi i km in più per i passeggeri della Moby Tommy, circa 450, che erano pronti a partire dal porto laziale stasera alla 22 e che invece verranno dirottati verso lo scalo toscano. La nave, infatti, resterà ferma a Civitavecchia per motivi di sicurezza dopo avere scarrocciato nelle fasi di ormeggio andando a colpire violentemente la banchina; secondo quanto riferito dalla compagnia, l’incidente, che sarebbe stato provocato da una forte libecciata, non ha recato disagi allo sbarco per i passeggeri in arrivo da Olbia ma il grande squarcio a prua, ha inevitabilmente stoppato le corse del traghetto.

Un sinistro sul quale sarebbe già stata aperta un’indagine e che di fatto ha messo fuori uso la Moby Tommy, costringendo i numerosi viaggiatori a una scelta obbligata: ripartire alla volta di Olbia raggiungendo in auto il porto di Livorno – per i passeggeri a piedi attivato un servizio di navetta - oppure posticipare la partenza da Civitavecchia a domani, quando entrerà in servizio un altro traghetto. Nessuna criticità segnalata su altre corse; in particolare, la tratta Olbia–Civitavecchia, con partenza alle 22.30, è confermata come da programma.

