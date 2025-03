C'è un nuovo progetto per un grande impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare nel territorio di Luras. Gli uffici del Comune del centro gallurese hanno ricevuto le prime comunicazioni sulla procedura, già attivata, per la realizzazione di un parco di circa sessanta ettari nella zona di Silonis, località in aperta campagna ai confini con il territorio di Tempio.

Il Comune di Luras, come diversi altri in Alta Gallura, ha comunicato alla Regione la inidoneità del sito per l’installazione dei pannelli e di tutte le opere collegate. Anzi, l’amministrazione del centro gallurese ha confermato il contenuto di precedenti osservazioni, segnalando di non avere nel suo territorio nessuna area idonea alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica o solare.

Nei pressi di Silonis è previsto un altro impianto, bocciato anche questo dal Comune, denominato “Sinnada”, costituito da otto aerogeneratori.

