Col tradizionale taglio del nastro al Cervo Conference Center di Porto Cervo, affidato questo pomeriggio alla madrina Martina Colombari, prende ufficialmente il via la 13esima edizione del Porto Cervo Wine and Food Festival.

L’evento dedicato al mondo del vino e del cibo, organizzato da Marriott International, concentrerà in Costa Smeralda fino a domenica i professionisti del settore: presenti una sessantina di espositori di vino and spirits e circa 20 del food. «Da figlia di ristoratore ho sempre amato la convivialità: qui si parla di vini sardi ma anche italiani, di cui possiamo dire di essere orgogliosi», interviene la showgirl e attrice romagnola, tra le Miss Italia più giovani e amate, dopo aver tagliato il nastro accanto a Franco Mulas, area manager Costa Smeralda, Mario Ferraro e Franco Carraro, rispettivamente Ceo e presidente di Smeralda Holding, e il sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda.

«Ringrazio i produttori che permettono alla manifestazione di andare avanti e Smeralda Holding che ci supporta: non è una manifestazione di confronto ma si crescita, il nostro obiettivo è di superare i nostri cugini francesi, che vendono meno vino di noi ma con le esportazioni guadagnano il doppio», dice invece Mulas.

Dunque, Ferraro. «Questo evento nasce da un’intuizione di Franco Mulas quasi 13 anni fa con amici sardi che ci hanno creduto dalla prima ora, ed è cresciuto diventando un appuntamento nazionale, segnando l’inizio della stagione turistica a Porto Cervo e accrescendo il nostro calendario», sottolinea soddisfatto il Ceo di Smeralda Holding, prima di cedere la parola a Ragnedda. «Il festival è nato come una sfida, non come scommessa, perché abbiamo creduto nel territorio e nei produttori portando avanti un discorso non scontato, che ci fa apprezzare oltre il nostro mare e le nostre spiagge», aggiunge in coda il sindaco della Costa Smeralda.

Incentrato quest’anno sul tema del commercio internazionale e delle esportazioni, il Porto Cervo Wine and Food Festival è partito ieri, con le degustazioni dedicate agli operatori che proseguono oggi, interessando esclusivamente i professionisti del settore e i “Porto Cervo Wine Masters”, quali buyers nazionali ed internazionali, albergatori, ristoratori, enologi, giornalisti e operatori del settore della nautica.

Da domani, la kermesse enogastronomica aprirà le porte al pubblico. Sempre domani all’Hotel Cala di Volpe è in programma la cena di gala: star musicale della serata Enrico Ruggeri.

