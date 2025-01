È stato posticipato al 5 gennaio ore 17:30 il grande finale della rassegna natalizia palaese, che aveva in programma per oggi lo spettacolo piromusicale e laser show.

L’evento si svolgerà nel parcheggio di Via Fonte Vecchia, dove appunto avrà inizio l’appuntamento con lo show finale che chiuderà la rassegna degli eventi natalizi palaesi promossi dall’Assessorato al Turismo.

Si tratterà, è scritto in un comunicato stampa, di «un innovativo spettacolo piromusicale, caratterizzato dall’esecuzione contemporanea e sincronica di brani musicali e fuochi d’ artificio. Il tutto accompagnato e arricchito da un affascinante e memorabile laser show in 3D dai grandi effetti speciali. L’intento è quello di proporre uno spettacolo, sensazionale e originale, che possa stupire e creare emozioni uniche trasformando l’evento in un’esperienza visiva senza precedenti. Ad aprire e chiudere l’evento, un DJ set con tanta musica che faccia ballare e divertire tutto il pubblico presente».

© Riproduzione riservata