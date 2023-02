Torna l’allarme per la malamovida nel centro storico di Olbia: una rissa tra quattro ragazzi, venerdì sera, è degenerata e sono dovute intervenire le forze dell'ordine per un maxi assembramento di un centinaio di minorenni, alcuni decisamente su di giri.

Sarebbe anche spuntato un coltello e un ragazzino è stato accompagnato dagli agenti in commissariato per essere identificato.

Teatro della brutta vicenda il crocevia tra via Roma e via Mameli, zona non troppo distante dal nuovo lungomare ma soprattutto da alcuni dei locali più frequentati da giovani e giovanissimi. Quando è scoppiata la rissa immediatamente i ragazzi presenti nei locali, in larga prevalenza lontani dalla maggiore età, si sono riversati in strada.

Sono intervenuti gli agenti della polizia locale e del commissariato per calmare gli animi e ci sarebbero stati anche gesti quantomeno sopra le righe anche nei confronti delle forze dell’ordine. Un ragazzino è rimasto leggermente ferito con un coltello.

Tutta la vicenda è oggetto di un’indagine della Polizia di Stato che sta ricostruendo dinamica ed eventuali responsabilità. Resta però il problema gravissimo dell’uso e abuso di alcol da parte di ragazzi giovanissimi.

Notizia in aggiornamento

