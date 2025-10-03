Due buone notizie, in campo sanitario, per i cittadini di Luras. Da domani, 4 ottobre, sarà operativo per la prima volta il Punto Prelievi. La Asl Gallura ha inoltre comunicato che a breve saranno contrattualizzati dei nuovi medici per il potenziamento del servizio Ascot, che prevede anche la presenza di un medico presso l’ambulatorio del paese.

A darne informazione è l’Amministrazione comunale del sindaco Leonardo Lutzoni.

Per quanto riguarda il Punto Prelievi, ritenuto, a ragione, un servizio fondamentale per la comunità lurese, potrà sicuramente ridurre i disagi legati agli spostamenti nei comuni vicini per l’effettuazione di esami ematici e di laboratorio.

Il servizio sarà attivo il sabato nel Poliambulatorio Comunale, in via Nazionale 74, dalle 7.30 alle 8.30. Il nuovo Punto Prelievi - scrive l’Amministrazione comunale - “consentirà di: effettuare prelievi e consegna campioni direttamente nel paese, evitando trasferte e perdite di tempo; agevolare in particolare le persone anziane, fragili o con difficoltà negli spostamenti; ridurre i tempi di attesa, grazie a un’organizzazione efficiente e integrata con gli altri servizi sanitari territoriali; favorire un rapporto più diretto tra la popolazione e il sistema sanitario locale, con maggiore attenzione alle esigenze quotidiane della comunità”.

