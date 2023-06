Luras ha, finalmente, il suo “Boschetto Didattico”. La zona è quella sita in località Manunta: si tratta di una nuova area verde progettata e realizzata in un terreno comunale che si trova all'ingresso del paese, propiscente il Palazzetto dello Sport.

Il progetto “Bosco Manunta: dal centro urbano al lago del Liscia e al Patriarca Verde – Realizzazione di percorsi di accesso ai siti archeologici” è inserito all'interno del più ampio progetto territoriale “Città dei paesi”, coordinato dall’Unione dei Comuni Alta Gallura.

«Finalmente siamo arrivati alla conclusione di un progetto in cui ho da sempre creduto e che ho sempre sostenuto - afferma il primo cittadino di Luras Mauro Azzena – un progetto che oltre a donare alla cittadinanza un’area verde in pieno centro urbano ha anche una fortissima valenza pedagogica. L’area oggetto dell’intervento, infatti, oltre ad essere dotata di percorsi naturalistici, di aree di sosta con arredi, area pic nic ove sarà anche possibile ricaricare il proprio dispositivo elettronico o ascoltare musica, vede la presenza di vegetazione autoctona con le schede botaniche e rispettivi nomi delle piante in latino, lurese e gallurese. Tengo molto a questa ultima parte in quanto ritengo che i bambini e i ragazzi di oggi siano sin troppo spesso lontani dal contatto con la natura e abbiano perso quella conoscenza profonda che le generazioni passate avevano modo di vivere nella quotidianità. Avere la possibilità di poter giovare di uno spazio verde del genere è stimolo per riscoprire il piacere di vivere la natura a trecentosessanta gradi, scoprirla conoscerla e, soprattutto, rispettarla. Il boschetto,verrà ulteriormente arricchito con i lavori di completamento finanziati sempre nell’ambito del piano territoriale con la realizzazione di un’area ristoro».

L'inaugurazione è in programma sabato 10 giugno alle 11.

