Da oggi, martedì 31 marzo, l’ambulatorio della Dott.ssa Criminisi osserva i seguenti orari definitivi nella sede di Luras: Lunedì: ore 9:00 – 12:00; Martedì: ore 15:00 – 18:00; (Mentre a Calangianus: Mercoledì: ore 9:00 – 12:00; Giovedì: ore 15:00 – 18:00; Venerdì: ore 9:00 – 12:00. Venerdì 3 aprile l’ambulatorio resterà chiuso).

«Siamo soddisfatti di poter restituire ai nostri cittadini un servizio essenziale. Grazie a chi ha avuto pazienza durante il periodo di transizione e benvenuta, Dott.ssa Criminisi, anche a nome della comunità di Luras, che è felice di accoglierla». Così, qualche giorno fa, il sindaco Leonardo Lutzoni a nome dell’amministrazione comunale.

La Dott.ssa Criminisi, insieme al Dott. Bianco, che già opera a Luras, garantisce ora «una copertura medica completa: ogni cittadino di Luras ha finalmente il proprio medico di base».

Con l’arrivo del secondo medico di base è venuto a cessare a Luras il servizio Ascot, che ha comunque svolto un ruolo fondamentale nell’assistenza medica dei luresi nel periodo in cui risultavano vacanti le sedi mediche, servizio che ha «garantito continuità assistenziale agli ex pazienti del Dott. Loddo e della Dott.ssa Tusacciu».

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