C’è una buona notizia per i cittadini di Luras: il Consorzio acquedottistico Luras - Calangianus ha effettuato nuove analisi presso i punti di erogazione dei paesi al fine di constatare la potabilità, negata in precedenza, dell’acqua erogata dalle fontanelle comunali. Questa volta i risultati ottenuti sono conformi, dunque l’acqua è assolutamente potabile.

«Il risultato è stato raggiunto grazie a lavori di pulizia delle camere di raccolta e delle condotte che dal Monte Limbara erogano l’acqua nei nostri paesi - si legge in una nota del comune gallurese -, un’azione fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale che, tramite i suoi delegati all’interno del Consorzio, il vicesindaco Gianni Cabras e l’assessora Maria Giuseppina Tamponi, ha fatto in modo che questo risultato potesse essere ottenuto nel più breve tempo possibile».

«Degli interventi esosi e certamente non velocissimi - concludono gli amministratori - che però hanno prodotto i risultati sperati e restituiscono ai cittadini la possibilità di prelevare l’acqua per uso domestico e alimentare in tutta serenità».

