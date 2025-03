«Il piano degli investimenti prevede, per quest’anno, interventi per circa 300.000 euro per la costruzione di nuovi loculi, il completamento dei servizi, la piantumazione di alberature e l’illuminazione». A dichiararlo è il sindaco di Luogosanto, Agostino Pirredda. «Siamo inoltre in attesa di un terzo finanziamento che, con molta probabilità, verrà concesso entro l’anno, per la realizzazione della viabilità di accesso e la realizzazione della piazza che farà da collegamento ai due corpi Cimiteriali».

Luogosanto ha due cimiteri, quello nuovo inaugurato nel 2022 per sopperire alla mancanza di spazi nel vecchio. L’intervento del sindaco è in risposta ad alcuni post comparsi sui social riguardo la situazione cimiteriale. Il sindaco ammette: «Al momento, siamo in ritardo con le manutenzioni di tutti gli spazi verdi per varie ragioni». Tuttavia, «per ovviare a queste problematiche, stiamo predisponendo un piano straordinario che verrà approvato la prossima settimana. Nel frattempo stiamo andando avanti con le maestranze comunali».

Agostino Pirredda, al suo secondo mandato consecutivo da sindaco, rivendica di aver risolto, «in maniera definitiva, i veri problemi, quelli che non avrebbero permesso una degna sepoltura ai nostri defunti». E questo, commenta, «è un dato di fatto a mio avviso, significativo».

