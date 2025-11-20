Luogosanto ospita il Forum regionale del turismo lento e sostenibileIl programma prevede interventi dedicati ai cammini, alla ruralità, all’extralberghiero e al turismo outdoor
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Luogosanto si prepara ad accogliere il Forum regionale del turismo lento, sostenibile ed esperienziale, in programma domani, 21 novembre, a partire dalle 15:30, nell’auditorium comunale Petru Alluttu.
Un appuntamento che riunirà istituzioni, accademici ed esperti del settore per tracciare le nuove direttrici di sviluppo di un modello turistico sempre più orientato alla qualità e alla valorizzazione dei territori.
La Gallura e Luogosanto si confermano un laboratorio a cielo aperto di accoglienza responsabile: un territorio che unisce natura, spiritualità e identità culturale, diventando il luogo ideale per promuovere la Sardegna “a passo lento”.
Il programma del forum prevede interventi dedicati ai cammini, alla ruralità, all’extralberghiero e al turismo outdoor, oltre alla presentazione di un video su Luogosanto realizzato dall’Assessorato regionale. Le conclusioni dei lavori saranno affidate all’assessore del Turismo Franco Cuccureddu, incaricato di sintetizzare risultati e prospettive di un comparto in continua evoluzione.
Il weekend proseguirà sabato 22 con la camminata esperienziale “Noi camminiamo in Sardegna”, rivolta a giornalisti, guide e operatori: un’occasione per scoprire direttamente i percorsi naturalistici e culturali del territorio.