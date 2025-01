Il Comune di Luogosanto ha registrato 1.839 abitanti al 31 dicembre 2024; un incremento di 19 unità rispetto all’anno precedente. E sono aumentati anche i nuclei familiari passati da 824 nel 2023 a 831 nell’anno appena trascorso.

Ma il dato più significativo è quello delle nascite, triplicato rispetto al precedente e con un saldo demografico naturale che ha registrato numeri assai contenuti nel rapporto tra persone decedute e bimbi nati; nel 2024 infatti sono si sono verificati 19 decessi mentre le nascite sono state 14. Gli immigrati in paese sono 69 (40 maschi e 29 femmine), di cui 9 dall’estero. A trasferire la propria residenza altrove sono stati in tutto in 46 (22 maschi e 24 femmine).

Gli stranieri residenti a Luogosanto, ma il dato si riferisce al 1° gennaio 2023, rappresentavano poco meno del 5 % della popolazione residente; una percentuale presumibilmente simile all’attuale. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con circa il 26% di persone residenti, seguita dalla Germania (circa il 21,%) e dal Senegal (circa il 12,%) e poi dalle altre.

Rispetto a 10 anni fa tuttavia (2014) la popolazione risulta essere in leggero calo (1.893 abitanti) mentre al 31 dicembre 2004 era di 1.822 persone. Il numero di abitanti maggiore di Luogosanto si registrò col nono censimento del 1951 quando ammontarono a 2.742, circa 1.000 in più rispetto a quelli registrati 73 anni dopo, nel 2024.

