Proseguono a Loiri Porto San Paolo le iniziative legate al progetto “InDifferenza”, che ha preso l’avvio lo scorso anno scolastico e che sta interessando le ultime tre classi delle scuole del centro gallurese e le scuole secondarie di primo grado del territorio. Lunedì 27 marzo, alle 15.30, nell’Aula consiliare di Loiri si terrà il convegno “La Complessità della Violenza nelle relazioni: Prevenzione e contrasto”, a cura del CIPM Sardegna (Centro Italiano per la Promozione della Mediazione e la giustizia riparativa).

Aperto alla collettività, il convegno sarà tenuto dalla dott.ssa Susanna Murru e dal dott. Francesco Pisano e verterà su diverse tematiche legate agli aspetti sociali e giuridici della violenza in generale e sulle attività di contrasto e prevenzione.

L’iniziativa è promossa dall'Amministrazione Comunale, assessorato alle Politiche Sociali Giovanili e Pubblica Istruzione, con l’intento di sensibilizzare la cittadinanza, ed in particolar modo le scuole, sul tema della violenza in generale. A presentare la conferenza saranno il Sindaco, Francesco Lai, e l’Assessora ai Servizi Sociali e Pari Opportunità, Francesca Asole. I focus che saranno trattati nel corso del convegno sono: cosa è la violenza e i modi in cui essa si manifesta; minori e violenza (violenza assistita ed effetti dell'alto conflitto); cornice giuridica delle forme di violenza (reati, codice rosso, obblighi di segnalazione per la scuola e servizi); rete di contrasto alla violenza: cav e cuav; come prevenire, la cura delle relazioni.

