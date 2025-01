In controtendenza rispetto a tanti piccoli Comuni sardi, Loiri San Paolo non conosce spopolamento. Ottavo Comune gallurese su ventisei per dato demografico, Loiri Porto San Paolo chiude il 2024 con un saldo di 57 nuovi residenti, contando 3.842 abitanti.

Nuovi arrivi da molte zone dell'Isola, anche in virtù della sua posizione strategica affacciata sul mare e a pochi passi da Olbia, e con la crescita demografica registrata soprattutto nella parte interna del territorio, in particolare nell’agro più vicino a Olbia, che mostra incrementi superiori a quella della fascia costiera.

«Un segnale chiaro di come la qualità della vita migliore funga da richiamo per nuovi residenti, soprattutto famiglie, che grazie alla pianificazione urbanistica danno un reale contributo allo sviluppo armonico del territorio», ha commentato il sindaco, Francesco Lai. «Un trend - ha continuato il primo cittadino - a cui contribuiscono diversi fattori, comprese le certezze date dall’approvazione del Puc nel 2021 in coerenza con il Piano di assetto idrogeologico e con il Piano paesaggistico regionale».

Loiri Porto San Paolo corre verso quota quattromila residenti, partendo dai circa duemila di venticinque anni fa.

© Riproduzione riservata