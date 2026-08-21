Il personale della polizia di Stato (Commissariato di Porto Cervo) ha eseguito un’ordinanza di arresto e di trasferimento in carcere per un uomo di 48 anni accusato di stalking. Stando alle contestazioni della Pm della procura di Tempio, Sara Martino, il presunto stalker avrebbe preso di mira per diversi anni una dipendente del Comune di Arzachena.

Si parla di numerose lettere anonime con pesantissime minacce e ingiurie che sarebbero state recapitate in diverse occasioni, nell’arco di anni, nell’abitazione della presunta vittima. Gli investigatori, coordinati dalla dirigente del Commissariato di Porto Cervo Valentina Piras, sono risaliti all’uomo grazie anche ad alcune perizie calligrafiche.

Nel corso delle indagini la persona arrestata ieri avrebbe molestato e perseguitato anche un’altra donna. L’uomo è stato trasferito nel carcere di Bancali. L’ordinanza di arresto è stata firmata dalla Gip di Tempio Federica Di Stefano.

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