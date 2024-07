Si esibirà in Piazza Due Palme, a Palau, Leo Gassmann, giovane artista romano, 25 anni, figlio degli attori Alessandro Gassmann e Sabrina Knaflitz, più che popolare tra i giovanissimi e non solo. L’appuntamento è per domenica 21 luglio.

La serata è organizzata dal Comune insieme all’agenzia Mota di Andrea Pica.

Leo Gassman, è scritto in un comunicato stampa, «è stato inserito tra i migliori cento “under 30” della categoria Entertainment di Forbes Italia. Nel 2020 ha vinto le “Nuove proposte” del Festival di Sanremo con il brano “Vai bene così”. Dopo il successo della sua “Dammi un bacio”, colonna sonora della seconda stagione della serie “Un professore”, la scorsa primavera ha pubblicato “Take that”, un brano con sonorità fresche e anni‘80, scritto insieme a Marco Rissa dei Thegiornalisti e prodotto dai Room9. La stella dell’estate di Palau si esibirà in concerto a partire dalle 22».

© Riproduzione riservata