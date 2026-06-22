Nessuna violazione del Codice dei Beni culturali e nessun danneggiamento di un bene storico-artistico durante i lavori nella stazione ferroviaria di Palau. Giovanni Tiveddu, responsabile dell’Area tecnica del Comune di Palau, e Claudio Valentino, direttore dei lavori, sono stati assolti dal giudice del Tribunale di Tempio, Tommaso Andorlini “perché il fatto non sussiste”.

La sentenza è arrivata alla fine di un processo durato sei anni. Al centro della vicenda la demolizione del marciapiede nel tratto ferroviario (a scartamento ridotto) Palau-Palau Marina, si parla della linea ferroviaria Sassari-Palau (Trenino verde).

L’opera demolita non era un bene di interesse storico-artistico, questo ha detto il dibattimento. Le difese (gli avvocati Luca Montella e Sebastiano Chironi) hanno dimostrato che non c’è stata alcuna violazione del Codice dei beni culturali.

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