Il sindaco Carlo Duilio Viti ha annunciato nel corso del primo consiglio comunale dedicato alla convalida degli eletti, al giuramento del primo cittadino e alla comunicazione degli incarichi assessoriali e consiliari, l’adesione del Comune alla cosiddetta “Rottamazione Quinquies”, misura che consentirà ai contribuenti di regolarizzare le proprie pendenze col Comune con un consistente abbattimento delle somme da versare.

La scelta dell’amministrazione è stata dettata da più ragioni. Da una parte, la volontà di recuperare crediti difficilmente esigibili, privilegiando l’incasso del capitale rispetto al rischio di lasciare inesigibili somme maturate nel corso degli anni. Dall’altra, l’intenzione di venire incontro alle famiglie e alle attività economiche che si trovano in difficoltà, offrendo una possibilità concreta di rimettersi in regola. Un terzo obiettivo è stato quello di ridurre il contenzioso e alleggerire il peso amministrativo legato alle procedure di riscossione.

La definizione agevolata riguarda i carichi, sia tributari che patrimoniali, affidati dal Comune all’Agenzia delle Entrate-Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. I contribuenti che aderiranno dovranno versare esclusivamente il capitale dovuto e le eventuali spese di notifica e di procedure esecutive. Verranno invece completamente cancellati interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio.

Potranno essere ricompresi anche i debiti già inseriti in precedenti rottamazioni dalle quali i contribuenti erano decaduti per mancati o tardivi pagamenti. Restano escluse, invece, le somme derivanti da condanne della Corte dei conti. Dal 15 ottobre 2026 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione renderà disponibili nell’area riservata del proprio portale i dati necessari per individuare i carichi definibili. Le domande di adesione potranno essere presentate esclusivamente online dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026. Entro il 28 febbraio 2027 l’Agente della riscossione comunicherà l’importo dovuto e il piano dei pagamenti.

Il versamento potrà essere effettuato in un’unica soluzione oppure rateizzato fino a un massimo di 54 rate bimestrali.

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