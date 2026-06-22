Olbia, incendio tra le sterpaglie: le fiamme minacciano le caseIl pronto intervento dei vigili del fuoco in via dei Pini ha evitato che il rogo si estendesse, causando danni
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Allarme incendio a Olbia.
Una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta per domare un rogo divampato tra le sterpaglie in via dei Pini, traversa di via Veronese.
Le fiamme, a causa delle condizioni climatiche e della vicinanza alla vegetazione secca, si sono rapidamente propagate, arrivando a minacciare alcune abitazioni situate nelle immediate vicinanze.
La prontezza dell'intervento ha permesso di circoscrivere il rogo e di evitare che il fuoco potesse arrecare danni alle strutture o mettere a rischio l'incolumità dei residenti.
Sul posto, oltre agli uomini del 115 anche il Corpo Forestale e i volontari della Protezione Civile.
Le operazioni di spegnimento si sono concluse dopo circa un'ora.
(Unioneonline)