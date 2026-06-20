C’è voluto il modernissimo simulatore della Centrale operativa di piattaforma dei pattugliatori polivalenti d’altura della classe Thaon di Revel a far tornare allievi alla scuola sottufficiali della Marina militare di La Maddalena. Un gruppo di frequentanti dei corsi allievi marescialli tecnici di macchina di Taranto.

Si è trattato di 17 allievi, 14 uomini e tre donne, che hanno concluso positivamente il periodo formativo superando l’esame finale, primo passo verso il futuro impiego a bordo delle unità navali della Marina militare. Lo stage, inserito nel percorso di laurea dei futuri marescialli e approvato dall’Università di Bari, rappresenta un nuovo tassello nella collaborazione tra gli istituti di formazione della Marina di Taranto e La Maddalena.

«Le importanti attività di studio ed installazione del nuovo simulatore, unitamente allo sviluppo del piano didattico dello stage – ha sottolineato il direttore degli studi, Antonio Fresu, che, col proprio staff tecnico ha lavorato da oltre cinque anni alla realizzazione di questo progetto - sono state realizzate per rispondere ad un’esigenza formativa importante della Marina, ovvero la ricerca di una più rapida familiarizzazione del personale tecnico nei momenti formativi precedenti la loro destinazione sulle unità navali».

Soddisfazione anche nelle parole del primo luogotenente Andrea Prete, capo istruttore del corso: «Il primo corso sul simulatore dedicato alla classe di marescialli ha superato ogni aspettativa, tre settimane intense e ricche di soddisfazioni». E aggiunge: «I frequentatori hanno evidenziato una lodevole motivazione ed una spiccata flessibilità operativa».

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