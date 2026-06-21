La presenza a Cannigione (Arzachena), dell’Ordinario Militare per l’Italia, monsignor Gian Franco Saba, la massima autorità militare religiosa, alla solenne celebrazione del 24 giugno, lascia prevedere una significativa partecipazione di rappresentanti delle Forze Armate e delle istituzioni del territorio, oltre alle autorità civili e religiose. Un momento particolarmente importante che conferirà ulteriore prestigio alla Festa Patronale di San Giovanni Battista 2026, appuntamento profondamente sentito dalla comunità del borgo marino.

Il programma predisposto dal comitato organizzatore si aprirà martedì 23 giugno. Alle 19 sarà celebrata la Messa in onore del patrono, seguita dai vespri solenni. In serata spazio alle tradizioni con l’esibizione del duo folk di Santa Maria d’Arzachena e, dalle 21.30, il ballo liscio con i fisarmonicisti “Michele Putzu” in piazza San Giovanni Battista.

Mercoledì 24 giugno, giorno della ricorrenza patronale, alle 17 è previsto l’ingresso della banda musicale e dei gruppi folk. Seguirà la processione con il simulacro del santo per le vie del paese, accompagnata dalla banda musicale di Arzachena e dal gruppo folk Santa Maria d’Arzachena. Alle 18 l’arrivo al porto di Cannigione della processione a mare con le imbarcazioni.

Alle 19 si terrà la Messa solenne in onore di San Giovanni Battista, presieduta da monsignor Gian Franco Saba, Ordinario Militare per l’Italia. In serata, alle 21.30, spazio allo spettacolo comico “Ignazio Delogu” e allo spettacolo “La Grande Corrida della Sardegna”, con i fuochi d’artificio offerti dal Comune di Arzachena.

I festeggiamenti proseguiranno venerdì 26 giugno con la preparazione di panini e bevande e con il concerto di “Café Muller ventisette” al parco Riva Azzurra. Sabato 27 giugno, dopo la raccolta del sangue organizzata dall’Avis e la regata velica “San Giovanni Battista 2026”, la serata finale vedrà protagonisti il gruppo “K-Pop Mania”, il live di Carolina Marquez e l’esibizione di Walter Faggi e Leonardo Greco di Radio 105.

Dal 15 al 23 giugno, ogni giorno alle 19, viene celebrata la Messa con la Novena in preparazione alla festa patronale

© Riproduzione riservata