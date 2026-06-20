Ultimi appelli dei candidati a Tempio in vista del ballottaggio. Si vota domenica e lunedì con una scelta secca (i consiglieri comunali sono stati scelti al primo turno) tra i due candidati in lizza. La campagna elettorale è stata chiusa nella tarda serata di ieri da Gianni Addis e Gianna Masu con due interventi in pubblico.

Addis (Tempio Tradizione e Futuro) ha puntato tutto sulla necessità di una conferma per la conclusione positiva di tutti i progetti avviati dalla sua giunta. Il sindaco uscente è in carica dal 2020 e chiede un altro mandato per completare il suo lavoro.

Gianna Masu (Con Tempio Fronte Comune) venerdì ha ribadito la necessità di una svolta radicale nella vita amministrativa di Tempio. La candidata sindaca, tra gli altri temi, ha toccato quello della nascita di un polo produttivo a Tempio che possa integrarsi in un Consorzio industriale della Gallura (con Olbia).

Il ballottaggio vede i due candidati, almeno formalmente, in corsa senza apparentamenti. Ma, in realtà, diversi candidati consiglieri, delle liste escluse dal secondo turno di voto, stanno dichiarando pubblicamente il loro sostegno a Masu o Addis.

Domenica si vota dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15.

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