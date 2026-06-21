Non conosce soste l’azione amministrativa di Agostino Pirredda, confermato per la terza volta alla guida del Comune di Luogosanto. In attesa del consiglio comunale del 24 giugno, quando presterà giuramento e presenterà la nuova giunta, il sindaco rieletto continua a presidiare la vita pubblica del paese, tra appuntamenti istituzionali, tradizioni e iniziative culturali. Avant’ieri Pirredda ha preso parte all’inaugurazione del nuovo mezzo antincendio assegnato dalla Protezione civile regionale all’associazione di volontariato “Insieme Per Te” Protezione Civile 118 Luogosanto. Il 14 giugno, invece, ha partecipato alle premiazioni della finale del Campionato regionale di Skeet, ospitata dal Tiro a Volo di Luogosanto.

Ma è stata la giornata di ieri a rappresentare, nelle parole del primo cittadino, un momento particolarmente significativo. Una giornata «speciale», «capace di raccontare le tante anime della nostra comunità».

Da una parte la festa di San Paolo Apostolo – “Lu Mocu”, appuntamento che «ha rinnova la fede, la devozione e il senso di appartenenza che da generazioni. Un momento di incontro e condivisione che mantiene vive le tradizioni e i valori della nostra comunità». Dall’altra “Mistica Natura – Nell’ombra del bosco”, «evento che ha unito arte, musica, natura e creatività, valorizzando uno degli aspetti più autentici del nostro territorio: il rapporto profondo tra uomo e paesaggio». Ad arricchire la giornata le esibizioni di due artisti sardi di grande richiamo. Mirko Putzu, tra i maggiori interpreti della musica tradizionale gallurese, ha accompagnato i festeggiamenti dedicati a San Paolo con «la sua straordinaria capacità di valorizzare e tramandare il patrimonio musicale della nostra terra». Protagonista anche Moses Concas, «artista di fama internazionale che, attraverso l’armonizzazione tra armonica, beatbox e sonorità contemporanee, ha saputo portare il talento e la creatività della Sardegna sui palcoscenici di tutto il mondo».

Con questi appuntamenti Luogosanto entra nel vivo del ricco calendario estivo. «Un percorso costruito nel tempo grazie alla sinergia tra il mondo associativo, i comitati delle feste, gli operatori locali e l’Amministrazione comunale, che condividono l’obiettivo di valorizzare il territorio, le sue tradizioni e le sue eccellenze».

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