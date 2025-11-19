«La transazione tra Area e la ditta aggiudicataria dei lavori è andata a buon fine e ora sarà possibile realizzare le opere di ultimazione e rifunzionalizzazione degli alloggi».

Lo ha dichiarato questa mattina, nell’aula consiliare di La Maddalena, l’assessore regionale ai Lavori Pubblici, Antonio Piu.

Si tratta di 62 alloggi di edilizia residenziale pubblica nella frazione di Moneta, i cui lavori erano iniziati 12 anni fa, con graduatoria già completata per le assegnazioni. La realizzazione era stata ultimata nel dicembre 2021, ma i sopralluoghi successivi avevano evidenziato criticità strutturali, vizi e difformità che rendevano necessari interventi correttivi.

Ora, conclusa la vertenza e approvato il progetto esecutivo (l’appaltatore ha sessanta giorni dalla firma della transazione per presentarlo), potranno partire i lavori di completamento. Il corrispettivo per l’esecuzione delle opere ammonta a 2.650.000 euro, di cui il 70% (1.855.000 euro) a carico dell’appaltatore e il 30% (795.000 euro) a carico di Area.

«I lavori inizieranno entro aprile 2026 e già entro l’anno prossimo saranno consegnati i primi alloggi ai legittimi assegnatari – ha aggiunto l’assessore Piu – Gli appartamenti saranno disponibili progressivamente, man mano che i lavori di ciascuno saranno completati».

