Una targa di marmo avvitata ad un cippo di granito è stata scoperta nei pressi dell’ingresso della Scuola Sottufficiali di La Maddalena dal sindaco Fabio Lai e dal comandante dell’istituto militare, Simone Battisti, presenti Quirico Sanna, in rappresentanza della Regione Sardegna, l’ex ministro della Difesa Arturo Parisi, e il presidente del Comitato Celebrativo Carlo Avegno, Mario Rino Me.

Il monumento è dedicato «all’eroica prima manifestazione di resistenza spontanea di militari della Marina, dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri che impegnarono, dal 9 al 13 settembre 1943, forze di linea e unità d’élite tedesche, vanificando il loro tentativo di occupare la Piazzaforte di La Maddalena».

La targa commemorativa della “Battaglia di La Maddalena”, ricorda in particolare la figura del capitano di vascello Carlo Avegno, all’epoca comandante del Regio Arsenale Militare, insignito poi di medaglia d’oro alla memoria, «per aver organizzato, motivato e trascinato i suoi con esempio, fino all’assalto finale in cui donò la sua vita».

Con un blitz rapido e improvviso, immediatamente dopo l’armistizio dell’8 settembre, i nazi-tedeschi avevano occupato la piazzaforte di La Maddalena facendo prigionieri gli alti comandi militari. Non tutti accettarono rassegnati l’evolversi della situazione; ci furono infatti alcuni comandanti militari, tra i quali Carlo Avegno ma non soltanto lui, che reagirono o comunque non permisero ai tedeschi di occupare fortezze e caserme da loro comandate.

La targa celebrativa, nell’80º anniversario di quegli eventi, è stata installata a cura del Comune di La Maddalena e del Comitato Celebrativo Cv Carlo Avegno. Quest’ultimo nel pomeriggio di ieri, nel salone consiliare ha organizzato, con il suo presidente Mario Rino Me, un convegno storico dal titolo: Eventi bellici del settembre 1943 nel teatro sardo corso.

Le manifestazioni proseguiranno il prossimo 13 settembre con lo scoprimento, presso la Scuola Sottufficiali, di un’altra targa commemorativa, questa volta donata dal Comune di Meina (Novara), paese natale del comandante Carlo Avegno, paese che sarà rappresentato dal Sindaco e dall’Assessore alla Cultura; seguirà una cerimonia presso il monumento di Moneta, fatto realizzare dall’ANPI nel 2019, in ricordo di quegli eventi bellici e di coloro che vi persero la vita, italiani e tedeschi.

