Si è concluso il corso gratuito di lingua italiana ospitato nei locali della biblioteca comunale di La Maddalena, un’iniziativa che ha coinvolto una ventina di partecipanti, in prevalenza appartenenti alla comunità senegalese residente nell’isola.

Un progetto nato con l’obiettivo di favorire l’integrazione e la piena partecipazione alla vita sociale attraverso l’apprendimento della lingua. L’iniziativa si inserisce nel solco delle attività dedicate all’inclusione promosse dall’esecutivo guidato dal sindaco Fabio Lai. Già lo scorso anno il Comune aveva sostenuto una manifestazione multietnica che aveva portato in piazza la cultura senegalese attraverso musica, gastronomia e tradizioni.

«Ho sempre creduto che l’inclusione rappresenti un valore importante in una comunità moderna e civile», afferma il sindaco Lai. «Integrazione significa accogliere persone che desiderano costruire il proprio futuro nel rispetto della cultura, delle tradizioni e delle regole del territorio che le ospita. Il rispetto reciproco è la base indispensabile per una convivenza serena e armoniosa. Il fatto che i professori abbiano effettuato le lezioni gratuitamente è a dir poco ammirevole».

Parole di riconoscenza arrivano da Kadiff, presidente dell’Associazione Senegalese Maddalenina. «Il corso di lingua italiana è stato per noi un progetto fondamentale perché favorisce l’integrazione e aiuta tante persone a sentirsi ancora più parte della comunità». Kadiff ricorda inoltre il successo delle precedenti iniziative di scambio culturale e sottolinea il clima di rispetto reciproco costruito negli anni.

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